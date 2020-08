C’è stato un grande cambiamento per quanto riguarda la classifica delle applicazioni più scaricate durante il mese di luglio 2020. Infatti, secondo i dati raccolti da SensorTower, le aziende proprietarie delle app che hanno generato il maggior numero di download durante lo scorso mese sono Google e Facebook.

Rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei download generali, il duo si spezza solo per quanto riguarda la classifica di app più scaricate su App Store, dove l’applicazione di Zuckerberg cede il posto ad un gioco sviluppato dal colosso cinese Tencent.

I dati di SensorTower indicano che Google è stato il publisher più grande di luglio 2020 con più di 273 milioni di download, il che ha rappresentato un incremento del 37% rispetto alla prestazione raggiunta dall’azienda americana nel 2019.

Le posizioni subito sotto quelle di Google e Facebook sono controllate da aziende cinesi che operano nel settore del gaming, come ad esempio Tencent (secondo posto nella classifica dei download su App Store) oppure Voodoo e Outfit7, la cui applicazione per bambini Talking Tom è una delle più popolari.

Interessante notare come fra le 10 aziende proprietarie delle app per numero di download nessuna di esse sia sviluppata da aziende informatiche operanti in Europa; di contro, la maggior parte di esse sono realizzate in USA oppure in Cina.