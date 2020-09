TIM Per Te Giga illimitati porta offerte e opzioni da 1,99 euro al mese

TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha dato il via a nuove campagne promozionali via SMS rivolte ai propri già clienti e aventi ad oggetto svariate opzioni aggiuntive e offerte personalizzate.

Giusto nella giornata di ieri vi abbiamo presentato tre nuove offerte operator attack targate TIM, oggi invece vediamo delle soluzioni rivolte ai già clienti dell’operatore. TIM sta ad esempio proponendo l’acquisto di smartphone a rate (come Samsung Galaxy Note 20 da 28 euro al mese) e promo Giga, con Giga illimitati a partire da 1,99 euro al mese.

Opzioni Giga Illimitati TIM: info e costi

Le promozioni in questione prevedono in genere la velocità di navigazione limitata a 30 Mbps e video in qualità standard. Le suddette opzioni possono essere proposte a condizioni personalizzate sia via SMS che all’interno dell’app MyTIM e dell’area Fai Da Te del sito ufficiale, oltre che presso i punti vendita TIM.

Le opzioni aggiuntive con Giga illimitati che possono essere proposte ai clienti TIM sono:

Giga Illimitati Green : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Red : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati White : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. 2,5 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. 2,5 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Black : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Silver : 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Gold: 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese. 10 GB anche in Roaming UE.

Come già detto in riferimento a ciascuna delle opzioni disponibili, una parte del bundle di GB può essere sfruttata anche in roaming nell’UE. Dal momento che si tratta di opzioni aggiuntive, il bundle dati mensile – sia quello fruibile a livello nazionale che quello dedicato al Roaming UE – si somma a quello dell’offerta attiva sulla linea del cliente.

Tutte le opzioni elencate prevedono un meccanismo di rinnovo automatico mensile, tuttavia il cliente non ha alcun vincolo, pertanto può disattivarle gratuitamente in qualsiasi momento. Dal momento che si tratta di opzioni che si aggiungono all’offerta principale attiva, la disattivazione di quest’ultima fa venir meno anche l’opzione. La fruizione del traffico dati incluso nell’opzione presuppone che il cliente abbia un credito residuo maggiore di zero euro.

Offerte personalizzate TIM: info e costi

Per quanto riguarda le offerte personalizzate che TIM sta proponendo ad alcuni clienti, vale la pena citare TIM Infinity Unlimited D: l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati in 4G. Il costo mensile dell’offerta è di 29 euro ed è previsto il metodo di pagamento dell’addebito sul credito residuo.

Ad altri clienti viene invece proposta l’offerta TIM xTe Unlimited Pro, la quale comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati in 4G (di cui 12 GB in Roaming UE). Il costo mensile in questo caso è di 24,99 euro, ma è previsto il meccanismo della Ricarica Automatica e l’addebito tramite carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata. Sono inoltre inclusi i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM, 250 minuti verso Paesi esteri e 3 GB in Paesi extra UE, assistenza dedicata al 119, 3 mesi di TIM Games e video HD e UHD.

Dal 15 settembre verrà proposta ad personam la TIM Ten Go Senza Limiti XL, con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati in 4G (a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 17,99 euro al mese.

Il termine “illimitati” va sempre inteso nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, in particolare se soglie previste dalle norme d’uso TIM vanno da 10000 minuti, 10000 SMS e/o 500 GB mensili a 18000 minuti, 18000 SMS e/o 600 GB mensili.