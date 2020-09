TIM lancia le offerte Energy, Wonder e Link: fino a 50 GB da 7,99 euro al mese

TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, inserisce nel proprio listino delle offerte di rete mobile tre nuove proposte: Energy, Wonder e Link.

Si tratta di offerte ricaricabili di tipo operator attack – la cui disponibilità è dunque condizionata all’operatore di provenienza del cliente – e attivabili esclusivamente online tramite una pagina dedicata. La promozione di TIM Energy, Wonder e Link è già in corso sul web attraverso alcune campagne pubblicitarie dedicate.

TIM Energy, Wonder e Link: info e costi

Il materiale pubblicitario in questione contiene un link alla suddetta pagina dedicata, nella quale il cliente interessato può inserire il proprio operatore telefonico di provenienza e cliccare sul tasto “Scopri l’offerta” per conoscere l’offerta attivabile.

Le nuove offerte TIM Energy, Wonder e Link sono attivabili direttamente online. Per quanto riguarda informazioni e costi di ciascuna:

TIM Energy comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet mobile (con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, CoopVoce Full, CoopVoce, Spusu, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, Welcome Full.

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet mobile (con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, CoopVoce Full, CoopVoce, Spusu, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, Welcome Full. TIM Wonder comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet mobile (con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile.

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet mobile (con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile. TIM Link comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico internet mobile (con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 18,99 euro al mese. Quest’offerta, chiaramente la meno interessante delle tre, è disponibile all’attivazione per i clienti provenienti da Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e Kena Mobile (Noverca Full nel menu).

Tutte e tre le nuove offerte prevedono in promozione che al cliente non venga addebitato alcun costo al momento dell’ordine, dato che il primo mese anticipato e il costo di attivazione dell’offerta vengono offerti gratuitamente. Tuttavia il cliente è tenuto a versare 25 euro al corriere, di cui 20 euro di traffico prepagato incluso e 5 euro per l’attivazione della nuova SIM ricaricabile TIM.

Le nuove SIM attivate con le tre offerte TIM Energy, Wonder e Link prevedono il piano tariffario TIM Base e Chat, che di norma costerebbe 2 euro al mese, ma viene incluso gratuitamente a patto di mantenere l’offerta attiva.