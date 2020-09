Grazie alle certificazioni della CCC, in Cina, abbiamo quella che dovrebbe essere l’indicazione delle capacità delle batterie di Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, i prossimi top di gamma del produttore sud-coreano. Ci saranno importanti passi avanti? Andiamo a scoprirlo.

Le batterie di Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, ammesso che sarà questo il loro nome (ancora in lizza Samsung Galaxy S30, visto il salto da S10 a S20), sono attesi per il primo trimestre 2021, forse in compagnia di un modello Ultra, ma in queste settimane stiamo già mettendo le mani su diverse indiscrezioni. Oggi, grazie alle certificazioni da parte della CCC cinese, possiamo svelarvi quali dovrebbero essere le capacità delle rispettive batterie.

Samsung Galaxy S21 (SM-G991) sarà piuttosto conservativo: il valore riportato è infatti di 3880 mAh, corrispondente a quello nominale della batteria di Samsung Galaxy S20; di conseguenza è probabile che la capacità tipica sarà di 4000 mAh, senza passi avanti da questo punto di vista. Dovrebbe invece salire la capienza della batteria di Samsung Galaxy S21+ (SM-G996), per il quale vengono riportati 4660 mAh: trattandosi di un valore nominale, dovremmo arrivare a una capacità tipica di 4800 mAh (+300 rispetto a Samsung Galaxy S20+, il che conferma quanto trapelato il mese scorso).

Il documento suggerisce inoltre che le batterie non siano prodotte da Samsung, ma dalla cinese Ningde Amperex Technology Limited, azienda specializzata del settore. Nessuna indicazione invece per quanto riguarda la presunta terza variante, ossia Samsung Galaxy S21 Ultra.

Saranno capacità sufficienti a garantire una buona durata della batteria su Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+? Probabilmente tutto dipenderà dall’efficienza energetica dei SoC che il produttore utilizzerà sui prossimi flagship: continuate a seguirci perché non mancheremo di riportarvi tutte le novità al riguardo.

in copertina Samsung Galaxy S20 Ultra