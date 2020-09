TIM continua a essere una delle aziende all’avanguardia nel 5G, non solo a livello nazionale ma anche per quanto riguarda il continente europeo. Lo testimonia un nuovo record stabilito in questi giorni dall’operatore mobile.

Grazie alla collaborazione con Ericsson e Qualcomm, TIM ha superato il “vecchio” record di 2 Gigabit al secondo raggiunti nello scorso gennaio, stabilendo, per prima in Europa, una connessione in grado di superare in maniera stabile i 4 Gigabit al secondo in downlink.

Per raggiungere tali prestazioni sono state utilizzate le frequenze millimetriche (mmWave) a 26 GHz acquisite in occasione dell’asta pubblica indetta dal MiSE. Il dispositivo utilizzato per il record ha utilizzato il modem Snapdragon X55 con antenna QTM525 mmWave e alcune soluzioni del portfolio Ericsson Radio System.

TIM conferma dunque la propria capacità di innovazione, sfruttando le onde millimetriche che garantiscono velocità di trasmissione elevatissime e ampia disponibilità di banda, caratteristiche che permetteranno lo sviluppo di servizi FWA (Fixed Wireless Access), un grosso vantaggio per le aree non ancora coperte dall’ultra banda fissa.