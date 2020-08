A distanza di un mese da quando Google Chrome 85, è apparso nel canale beta il team di Google ha dato il via al rilascio anche della release stabile per Android.

Le novità di Google Chrome 85 per Android

Tra le novità di questa versione del browser vi è una nuova finestra di condivisione (va abilitata attraverso gli appositi flag chrome://flags/#sharing-hub e chrome://flags/#share-qr-code), caratterizzata da un menu a scorrimento orizzontale con alcune opzioni specifiche di Chrome visualizzate nella parte superiore.

Un’altra novità è rappresentata dal supporto a 64 bit (che sembra essere abilitato solo su Android 10 o versioni successive), grazie al quale dovrebbero migliorare la gestione della RAM e, in misura lieve, la velocità generale del browser.

Google Chrome 85 include due nuovi flag di funzionalità che nascondono il percorso completo dell’URL ma per ora vengono testati solo su piattaforme desktop: uno nasconde il percorso completo finché il mouse non passa sopra la barra degli indirizzi e uno nasconde il percorso finché non si interagisce con la pagina.

Tra le altre novità vi sono il supporto per la decodifica delle immagini AVIF, miglioramenti al Web Bluetooth API, il miglioramento delle prestazioni con il nuovo Profile Guided Optimization e l’aggiornamento automatico delle immagini da HTTP a HTTPS.

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare l’ultima versione del browser da APK Mirror o dal Play Store: