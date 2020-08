I segreti del successo di ho. Mobile nelle parole del suo General Manager

Ha da poco festeggiato il proprio secondo compleanno ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone, arrivato ufficialmente sul mercato italiano il 22 giugno 2018. Per celebrare la ricorrenza e per raccontare i segreti del precoce successo del giovane operatore virtuale – messo in piedi da Vodafone per rispondere immediatamente all’arrivo di Iliad in Italia –, Luca De Felice, attuale General Manager di ho. Mobile, è stato intervistato dal Corriere della Sera.

ho. Mobile: il successo attraverso l’innovazione semplice

Secondo De Felice, dietro ai due milioni di utenti conquistati in soli due anni di attività da ho. Mobile ci sono due ingredienti fondamentali: semplicità e innovazione («Siamo un laboratorio di innovazione digitale improntato alla semplicità»). In tema di novità viene citato l’esempio del servizio Riparti: ho. Mobile blocca la navigazione all’esaurimento dei GB inclusi nel bundle mensile del cliente onde evitare addebiti indesiderati, tuttavia tramite Riparti permette di anticipare il rinnovo dell’offerta per tornare a navigare (i successivi rinnovi prenderanno come riferimento il giorno della ripartenza).

Il servizio è alla portata di tutti (nel segno della semplicità): è accessibile tramite una voce dedicata sia nell’app ufficiale che nell’area clienti sul sito dell’operatore, risultando disponibile a partire dal momento in cui ci sono meno di 2 GB residui. In ogni caso, sempre per evitare addebiti aggiuntivi indesiderati, la disponibilità di Riparti viene bloccata nelle tre ore che precedono il normale rinnovo dell’offerta (si rischierebbe di pagare sia il Riparti che il rinnovo dell’offerta).

La semplicità, come evidenziato dal dirigente, è un tema ricorrente: l’operazione di attivazione di una nuova offerta può essere completata, dice De Felice, in meno di 8 minuti e proprio l’intuitività della procedura d’acquisto e di utilizzo dell’app sono valsi a ho. Mobile la vittoria al concorso ADI Design Index 2019.

Per ho. Mobile, innovazione vuol dire anche saper sfruttare al meglio i canali digitali per raggiungere i propri e nuovi potenziali clienti. L’efficacia di questa strategia è sintetizzata dai numeri dell’ultima campagna mediatica, la quale ha registrato un engagement rate del 54%: oltre la metà di chi ha visto il video vi ha poi interagito, in cerca di maggiori informazioni ed eventualmente per attivare un’offerta.

Se da una parte i canali digitali sono lo strumento ideale per raggiungere gli utenti più giovani, ho. Mobile non manca di puntare sul sempre valido passaparola, che trova espressione in iniziative come ho. Tanti Amici e Member Get Member (chi acquista una SIM online, ne riceve altre due gratis da regalare ad amici e parenti. L’attivazione delle due SIM aggiuntive fa ottenere ad entrambi i clienti 10 euro di ricarica).

Lavoro di squadra

Tornando al binomio semplicità – innovazione, la ricetta vincente torna anche in tema di lavoro di squadra: il team di ho. Mobile è meno numeroso di quanto si potrebbe pensare, lo compongono Alessandra Avarista, Alessandra Cometa, Michele Dicristo, Daniela Di Pasquale, Federica Di Pauli, Marta Frascaroli, Federico Lonza, Alessio Scazzosi, Michele Segato e Anna Simonetti, e naturalmente Luca De Felice in qualità di General Manager.

Quest’ultimo sottolinea come il non avere una struttura particolarmente articolata costituisca un punto di forza, rappresentando uno stimolo per la creatività di ognuno e favorendo una più rapida circolazione e realizzazione di idee.

Senza ombra di dubbio, il lavoro svolto in questi primi due anni di attività da ho. Mobile è stato eccellente e, accanto alle più volte menzionate semplicità e innovazione, un contributo fondamentale per il successo dell’operatore è arrivato dai prezzi estremamente competitivi delle offerte e dal fatto di poter contare sulla copertura della rete Vodafone.

Avete avuto modo di provare ho. Mobile in questi due anni? Se la risposta è positiva, raccontateci la vostra esperienza; se invece è negativa, date un’occhiata alle offerte disponibili, potrebbe venirvi voglia di farlo: