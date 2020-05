Motorola ha mantenuto le promesse, o quasi, e pare ormai in procinto di rilasciare Android 10 su Motorola Moto G7 e Motorola Moto G7 Power. Per il momento, non si parla ancora di un vero e proprio roll out ufficiale dato che le segnalazioni sono ancora scarse. Comunque, ecco quello che sappiamo.

L’aggiornamento ad Android 10 di Motorola Moto G7 e G7 Power

Svelata ormai da alcuni mesi la famiglia dei Moto G8, i possessori della gamma precedente stanno ancora aspettando l’aggiornamento ad Android 10. Tuttavia, in questi primi giorni di maggio la casa alata pare abbia dato a costoro un’ulteriore motivo di speranza, seppur flebile.

Secondo quanto segnalato da PhoneArena, e secondo la pagina web ufficiale del canale brasiliano di Motorola, l’aggiornamento ad Android 10 di Motorola Moto G7 e Motorola Moto G7 Power è stato reso disponibile in Brasile a metà settimana. Nel dettaglio, Motorola lo avrebbe rilasciato giovedì 7 maggio, nonostante sia previsto che la serie Moto G7 sia aggiornata entro il 7 giugno successivo.

Mancano al momento le conferme da parte di utenti che sono realmente riusciti a scaricare e installare l’aggiornamento, ma a questo punto è lecito aspettarsi novità imminenti, che vi segnaleremo a tempo debito.

Leggi anche: migliori smartphone Android