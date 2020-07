Per quattro smartphone Meizu, più precisamente Meizu 16th e Meizu 16th Plus, Meizu 16s e Meizu 16s Pro, è finalmente giunto il momento del primo assaggio di Android 10, grazie alla versione Closed Beta della Flyme OS 8.1.

Il mese scorso vi avevamo parlato di come Meizu avesse aperto le iscrizioni per gli aspiranti Closed Beta tester di Android 10 per 10 suoi modelli. In quella circostanza, inoltre, era stata indicata la data di oggi, 21 luglio, per il rilascio della prima versione beta per i primi quattro modelli, Meizu 16s Pro, Meizu 16s, Meizu 16th e Meizu 16th Plus appunto.

Per gli altri sei, ovvero Meizu 16T, Meizu 16X, Meizu 16 Xs, Meizu Note 9, Meizu Note 8 e Meizu X8, se ne riparlerà a partire dalla fine del mese di luglio.

Flyme OS è una skin personalizzata di Android che, per certi versi, ricorda un po’ altre UI di matrice orientale come MIUI, ColorOS e non solo. La versione 8.1 dell’interfaccia proprietaria di Meizu, basata su Android 10, è stata portata al debutto dagli attuali smartphone di riferimento della casa, ovvero Meizu 17 e Meizu 17 Pro.

Adesso, dopo una lunga attesa, le novità della Flyme OS 8.1 stanno finalmente arrivando su un numero più ampio di modelli, sebbene ancora solo in versione Closed Beta.

Allo stato attuale, non è dato sapere se e quando questo major update verrà reso disponibile per i modelli Meizu menzionati in versione Flyme Global.

