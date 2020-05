Mentre LG è piuttosto impegnata con LG Velvet – avete visto il prezzo ufficiale di LG VELVET? -, la compagnia sarebbe a lavoro su uno smartphone con alcune caratteristiche piuttosto particolari. Infatti, come riportano i colleghi di Korea Herald, la compagnia sud coreana avrebbe in cantiere il lancio di uno smartphone munito di meccanismo in grado di permettere la rotazione orizzontale del display. più o meno come accadeva su numerosi telefoni Nokia e Samsung nell’era pre-smartphone.

Display a rotazione orizzontale

L’idea di LG sarebbe quella di offrire così all’utente la possibilità di godere di una diagonale maggiore per la fruizione di contenuti multimediali o di giochi. Al momento non esistono immagini o rappresentazioni di quello che potrebbe essere lo smartphone nell’utilizzo di tutti i giorni, ma non dovrebbe differire molto da quello mostrato nell’immagine qui in alto. Resta ancora da capire come LG intenderà modificare la UI e la UX per rendere il più semplice possibile l’utilizzo di uno smartphone con display con rotazione orizzontale. Il prezzo di questo particolare prodotto si dovrebbe aggirare attorno a 750 euro al cambio.

Nel mentre si fa sempre più pressante la voce che vedrebbe LG pronta ad invadere il MWC 2021 con uno smartphone con display arrotolabile, un po’ come avviene per alcuni particolari modelli di TV del colosso sud coreano. Sinceramente, almeno per il momento, riteniamo molto più utile e fruibile uno smartphone con display arrotolabile piuttosto che con display a rotazione orizzontale.

E voi che ne pensate? Acquistereste mai uno smartphone con display a rotazione orizzontale? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.