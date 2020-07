Lo sviluppo dei servizi proprietari da parte di Huawei continua coi nuovi HMS Core 5.0. Quest’ultima versione, introdotta già nei giorni scorsi nell’omonima app, si presenta ora nella sua veste di suite per sviluppatori globali con nuovi kit e servizi di vario genere. Ecco tutto.

Le novità di HMS Core 5.0

La nuova versione 5.0 della suite HMS Core 5.0 di Huawei introduce una serie di novità e servizi che coprono diverse aree: dalle app all’intelligenza artificiale passando per la sicurezza e la grafica.

Lato applicazioni c’è “Accelerate Kit”, uno strumento che attraverso hardware multi-core è pensato per rendere le app più veloci ed efficienti, andando a risolvere i problemi relativi alle prestazioni.

“Computer Graphics Kit” è invece un kit che fornisce un potente framework di rendering che dà accesso alle ultime tecnologie specifiche per la grafica, dalla computer vision, passando per la computer graphics e per il deep learning.

Dal punto di vista dei media c’è “Scene Kit”, un motore di rendering grafico 3D che offre prestazioni superiori per una migliore esperienza visiva. Per l’audio c’è invece “Kit Audio”, uno strumento che consente di arricchire la riproduzione con effetti audio e migliorie varie.

“Image Kit”, è invece la novità che riguarda le animazioni e la modifica delle immagini, mentre “Video Kit” va a migliorare la fluidità nella riproduzione video in alta definizione.

Lato intelligenza artificiale, infine, Huawei introduce su HMS Core 5.0 “Kit hQUIC”, uno strumento che, grazie a determinati algoritmi intelligenti, permette di avere a che fare con delle app che si collegano in maniera più veloce risultando anche più stabili.

Per ulteriori informazioni al riguardo, vi lasciamo alla pagina relativa che Huawei dedica agli sviluppatori.

In copertina Huawei P40

