L’app Sella è disponibile da oggi su Huawei AppGallery per tutti i dispositivi con Huawei Mobile Services. L’applicazione si va ad aggiungere alle altre soluzioni bancarie già presenti per i device recenti del produttore cinese, come Huawei P40 Pro, Huawei Mate Xs e Huawei Mate 30 Pro.

Lo store Huawei AppGallery fa un altro passo in avanti e accoglie l’app Sella, che sarà molto utile per tutti i possessori di dispositivi Huawei con HMS e clienti di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C. Da ora questi ultimi potranno consultare le informazioni relative ai conti correnti (anche di altre banche grazie al servizio di account aggregation), compresi saldo e lista movimenti, ed eseguire operazioni come ad esempio bonifici bancari.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, si dice soddisfatto del lavoro svolto per ampliare la disponibilità di app bancarie su Huawei AppGallery, una delle maggiori preoccupazioni degli utenti che hanno paura a rinunciare ai servizi Google (e quindi al Play Store):

“Sempre nuove app di servizi bancari e di gestione delle finanze arrivano su Huawei AppGallery ogni giorno e la disponibilità di Sella conferma l’impegno costante di Huawei per offrire ai consumatori sempre più soluzioni per la gestione del proprio denaro. Il nostro è un lavoro senza sosta e, con l’arrivo dell’app Sella, aggiungiamo un nuovo importante tassello e diamo il benvenuto ad un nuovo rilevante partner.”

L’applicazione di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C. è disponibile gratuitamente al download su Huawei AppGallery e Google Play Store ai seguenti link:

