Google è un’azienda dalle molteplici sfaccettature, con interessi in vari campi; diversi i servizi che rende disponibili agli utenti, in continua evoluzione. Ecco le ultime novità relative a Google Assistant, i termostati intelligenti Nest e Google Immagini.

Nuovo logo e funzionalità per Google Assistant

Partiamo da Google Assistant e dai prodotti in commercio che funzionano con l’assistente made in Mountain View: l’azienda avrebbe infatti deciso di modificare il badge che identificava questi prodotti, non più con l’ormai classico “works with Google Assistant” ma con “works with Hey Google“, incentrando il richiamo sulle parole che risvegliano l’assistente stesso. Il cambio del badge potrebbe lasciar intendere anche un’intenzione da parte di Google di modificare il nome di Assistant, sebbene pare che la strada scelta al momento dall’azienda non sia questa.

L’altra novità riguardo l’assistente Google è quella di nuovi strumenti in arrivo, basati sulla rilevazione della presenza in casa; infatti, sarà possibile creare delle routine che funzioneranno sulla base della nostra presenza – o assenza – nel luogo in cui si trova il dispositivo smart, ad esempio permettendo lo spegnimento automatico delle luci quando si esce di casa. Questi strumenti arriveranno nei prossimi mesi, ma nel frattempo Google sta aprendo ad altri sviluppatori la funzione Gentle Sleep & Wake, che fin’ora funzionava solo con le luci Philips Hue, e che permetteva di regolare automaticamente la luminosità sulla base dell’inattività nella stanza.

Google Home controllerà i dispositivi Nest

Insieme a Google Assistant, al summit virtuale sulla Smart Home Google ha parlato anche di Nest, e di come il controllo del termostato sarà in futuro sempre più integrato nell’app Google Home; ad oggi, infatti, solo alcuni controlli sono disponibili in tale app, con gli altri rimasti nell’app Nest.

Con Android 11 sarà presente in Google Home il controllo dell’umidità e una barra degli strumenti; rimossa l’icona Nest, il che lascerebbe intendere come tutti i controlli saranno disponibili direttamente in Google Home senza necessità di passare all’altra app.

Più informazioni da Google Immagini

Ultima novità riguarda Google Immagini, il motore di ricerca dedicato alle immagini; verrà infatti integrata ai risultati della ricerca una serie di informazioni aggiuntive legate all’immagine che si sta visualizzando, estrapolate dal Knowledge Graph di Google, legate alle persone, ai luoghi o alle cose più correlate a quella foto.