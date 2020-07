Con Android 11 Google sembra intenzionata a puntare moltissimo sulle “bolle”, piccole icone galleggianti che permettono di accedere più rapidamente alle notifiche. A quanto pare la soluzione potrebbe arrivare anche su Google Assistant, stando a quanto risulta dall’analisi dell’apk dell’app Google. Novità in arrivo anche per le ricerche Google, con nuovi dettagli nelle Top Stories. Ecco tutti i dettagli.

Chat Head per Google Assistant

Le chat head sono diventate famose con Facebook e sono tornate in auge con la più recente versione del robottino verde. Secondo 9To5Google, che ha analizzato il codice della più recente beta dell’app Google (la versione 11.21), gli ingegneri di Mountain View stanno lavorando a una chat head per Google Assistant.

Nel video sottostante è visibile la chat head dell’assistente che se toccata provoca l’avvio della classica interfaccia di Google Assistant. Non è ancora chiaro come verrà attivata la “bolla” e se ci sarà un’interfaccia ottimizzata, visto che attualmente non c’è una transizione coerente tra le due cose. è comunque probabile che si tratti di uno stadio iniziale della funzione che verrà migliorata nelle prossime release.

For Context

Anche i risultati delle ricerche Google si arricchiscono di una nuova funzione. Nelle Top Stories, che forniscono numerosi articoli dalle varie pubblicazioni online, compare ora una sezione “For Context” visibile al momento solo per alcuni utenti.

Lo scopo della nuova sezione sembra essere quello di contestualizzare al meglio, come dice il titolo stesso, una notizia, fornendo il link a un diverso articolo proveniente dalla stessa pubblicazione.

Al momento il test sembra limitato alla versione mobile della ricerca, visto che non c’è modo di attivarla su desktop. Sembra inoltre che la novità venga utilizzata solo su alcuni contenuti molto popolari, ma è possibile che le cose siano solo in fase di test e vengano adattate prima di un rilascio su vasta scala.