Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di luglio 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi titoli preferiti all’interno dei commenti.

Video

Forza Street

Dalla popolare serie di corse di Xbox arriva una nuova esperienza del mondo Forza per i dispositivi Windows 10, iOS e Android. Forza Street è un titolo arrivato da poche settimane e conquista per la sua cura grafica e l’organizzazione degli eventi.

Il gioco è strutturato con degli eventi ma soprattutto pieno di auto leggendarie come le Muscle Car, sportive moderne, supercar retrò e non solo; i controlli sono minimali e per conquistare la vittoria bisogna utilizzare con le giuste tempistiche l’acceleratore, il freno ed il boost.

Il suo maggior difetto, per il momento, è che le piste si assomigliano un po’ e a lungo andare il gioco può risultare un monotono, speriamo che col tempo lo aggiornino arricchendolo ulteriormente.

Forza Street è un gioco gratuito, sviluppato da Microsoft, con acquisti in app per progredire più velocemente.

Jumanji

Jumanji per Android è un endless run ambientato nel fantastico mondo di Jumanji che, ovviamente, è di nuovo in pericolo. La storia racconta del sacro Gioiello del falco che è stato rubato e tocca a noi correre per recuperarlo.

Iene ululanti, montagne, valanghe, cascate mortali e animali tra cui rinoceronti, avvoltoi e giaguari cercheranno di metterci i bastoni fra le ruote, occhio dunque a tutti gli ostacoli.

Peculiarità del gioco sono le ambientazioni, ovvero la giungla, l’oasi, le dune e il monte Zhatmire e le abilità come il lancio dei boomerang o cavalcare gli animali della giungla.

Jumanji per Android è un gioco gratuito con acquisti in-app per progredire più velocemente.

Desert Riders

Sei nel deserto e delle macchine folli con a bordo dei banditi cercano di speronarti e non solo: obiettivo è sopravvivere! Desert Riders è un “simulatore di tiro” e “guida” che combina entrambe le cose in livelli che durano poche decine di secondi. Hai poco tempo per riuscire, con tutte le tue armi, a distruggere le vetture nemiche o uccidere i banditi, prima che ti prendano e ti depredano.

Un gioco molto semplice ma al tempo stesso interessante per piccoli momenti di svago. Desert Riders è gratuito con acquisti in-app.

Jhonny Trigger: Sniper

Jhonny Trigger torna su Android con un nuovo titolo e questa volta veste i panni di un cecchino. Il gioco è composto da centinaia di livelli dove dovrete aiutare Jhonny a uccidere tutti i banditi lasciando sani e salvi i poveri civili che a volte si trovano in mezzo all’arena. Alla fine di ogni area poi ci saranno poi dei boss pericolosi, ovviamente l’obiettivo è solo uno: fare headshot!

Jhonny Trigger Sniper è gratuito con un po’ di pubblicità, a volte anche troppo invasiva, interessante ovviamente è la semplicità di giochi che impegna pochi secondi a partita.

Battle Legion: Mass Battler

Battle Legion ti mette nei panni di un aspirante comandante con l’obiettivo di guidare alla vittoria un esercito sempre rinnovato. Più vinci più guadagni monete con cui è possibile ingrandire il numero di soldati.

La cosa divertente è che ci sono decine di unità uniche, che vanno dai classici combattenti con spada e scudo a maghi arcani, a macchine dell’età oscura e a creature mitiche. Inoltre si può Equipaggiare le truppe con poteri particolari così da sorprendere gli eserciti nemici.

Una volta configurate le truppe basta uno swipe dal basso verso l’alto per far partire il match casuale con un altro player e godersi la vittoria… o la sconfitta. Durante la partita infatti non si può intervenire per migliorarne le sorti.

Il gioco è in continuo aggiornamento, nuovi contenuti vengono introdotti nelle nuove stagioni ogni due settimane, con la quarta stagione che segna l’alba di una nuova era.

Se volete scoprire altri giochi, non perdetevi le precedenti puntate di Migliori Giochi Android.