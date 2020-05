IR camera è un’applicazione che sfrutta la fotocamera a infrarossi degli smartphone per ottenere una visualizzazione simile a quella dei raggi X.

Lo strumento funziona con la fotocamera a infrarossi posteriore e frontale di POCOPHONE F1 e di Xiaomi Mi 8 permettendo di vedere attraverso alcuni materiali, più che altro la plastica con uno spessore sottile come visto per OnePlus 8 Pro.

Nel pannello delle opzioni è possibile attivare o meno l’autofocus prima della cattura, il suono dell’otturatore, il pulsante del volume per scattare una foto, la fotocamera posteriore all’avvio dell’app, salvare i metadati exif nelle foto, specchiare la fotocamera frontale, scegliere la destinazione per immagini e video e la compressione per le foto.

L’app IR camera supporta l’interfaccia MIUI di Xiaomi, anche se è necessario il root se il sistema operativo è precedente ad Android 10, inoltre alcune ROM personalizzate per Android 10 non supportano la fotocamera a infrarossi.

IR camera è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità, tuttavia è possibile effettuare una donazione libera per supportare lo sviluppatore.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a microfono, fotocamera, foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google. tramite il badge che trovate sotto al video dimostrativo.

