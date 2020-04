Dopo un silenzio durato settimane, per non dire mesi, Xiaomi Mi 9T riceve un nuovo aggiornamento attualmente in fase di rilascio in Italia. Arrivano così le patch di sicurezza di marzo 2020 e un paio di novità di cui vi parliamo subito.

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Xiaomi Mi 9T

Dopo l’approdo di Android 10, da gennaio scorso Xiaomi Mi 9T non ha ricevuto granché. A parte qualche caso isolato, è rimasto con le patch di gennaio 2020 e con qualche problemino alla batteria rilevato da alcuni.

Finalmente, proprio in queste ore Xiaomi sta distribuendo in Italia un nuovo update che, come anticipato, introduce con la MIUI 11.0.5.0 le patch di sicurezza di marzo.

Come scritto a chiare lettere, e visibile dallo screenshot, si tratta di un aggiornamento che pesa 569 MB e, patch a parte, non introduce granché, almeno stando al changelog riportato.

Si segnalano infatti, per Blocco app (App Lock), ottimizzazioni per per alcune funzionalità, non specificate, ritocchi per la pagina iniziale e un supporto esteso a tutte le app di Xiaomi Mi 9T.

Come aggiornare Xiaomi Mi 9T

Come detto, l’aggiornamento alla versione 11.0.5.0 di MIUI per Xiaomi MI 9T è in fase di roll out in Italia proprio in queste ore. Dovreste trovare perciò la notifica apposita che segnala la presenza del nuovo update. Se così non fosse, accedete alle impostazioni dello smartphone, toccate su “Info sistema”, quindi su “Aggiornamenti di sistema” per verificarne manualmente la presenza.

Una volta rilevato, toccate su “Scarica aggiornamento”; a questo punto non vi resta che attendere il tempo necessario affinché il download sia completato, e riavviare Xiaomi Mi 9T. Tutto qua.

In ogni caso, se non avete ricevuto ancora niente, pazientate ancora un po’, è ormai questione di ore.