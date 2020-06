HONOR 10 e Motorola Moto G7 Power si aggiornano con EMUI 10 e Android 10: per il primo l’update risulta disponibile anche in Italia, mentre per il secondo la distribuzione è partita dal Brasile. Ecco i dettagli dei firmware in rollout.

Novità EMUI 10 per HONOR 10

HONOR 10 si aggiorna finalmente alla EMUI 10 basata su Android 10 in Italia, e lo fa con la versione 10.0.0.177. L’update è in distribuzione nel nostro Paese e richiede il download di ben 4,28 GB, dunque vi consigliamo di rimanere collegati a una rete Wi-Fi se non volete far fuori una bella fetta della vostra soglia dati.

L’aggiornamento include ovviamente molto di più di quanto cita il changelog nelle schermate che potete vedere qui sopra, che parla solo di patch di sicurezza di aprile 2020 e miglioramenti per la compatibilità di app di terze parti. Tra le novità possiamo infatti citare la rinnovata modalità scura, il nuovo layout per la schermata di sblocco, le nuove icone, diverse funzionalità fotografiche, perfezionamenti nell’interfaccia e non solo.

Novità Android 10 per Motorola Moto G7 Power

Qualche mese dopo l’avvio del rollout per la “famiglia” Moto G7 (iniziando con Moto G7 Plus a gennaio), Motorola Moto G7 Power inizia a ricevere l’atteso aggiornamento ad Android 10 partendo dal Brasile.

Si tratta della versione QPO30.52-29, che integra le patch di sicurezza di aprile 2020 e tutte le altre novità. Con l’update troviamo miglioramenti nella privacy, nei permessi e nell’interfaccia utente, con l’arrivo delle nuove gesture, del tema scuro a livello di sistema e della rinnovata gestione delle notifiche.

Come aggiornare HONOR 10 e Motorola Moto G7 Power

Per aggiornare HONOR 10 alla EMUI 10 basata su Android 10 potete semplicemente recarvi nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. L’update è in distribuzione anche in Italia, per cui dovreste riceverlo da un momento all’altro via OTA.

Discorso diverso per Motorola Moto G7 Power: il rollout di Android 10 è partito dal Brasile e sta procedendo in modo scaglionato (probabilmente per evitare problemi). Potrebbe dunque essere necessario attendere ancora qualche giorno prima di vederlo in Italia: per verificare potete comunque tenere sotto controllo il percorso “Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamenti di sistema“.

grazie a Lorenzo T. per la segnalazione e lo screenshot di HONOR 10

