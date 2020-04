Xiaomi ci riprova e, dopo i problemi di qualche settimana fa, rilascia un nuovo aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite. Nel frattempo Samsung rilascia update per gli smartphone Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A40: scopriamo tutto più nel dettaglio.

Aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite (di nuovo)

Come segnalato da diversi utenti della community Xiaomi, l’aggiornamento ad Android 10 di Xiaomi Mi A2 Lite è stato nuovamente rilasciato dopo i gravi problemi dello scorso rollout. Il firmware è in arrivo via OTA e ha un peso di circa 1,15 GB: il changelog parla solo di tema scuro, delle gesture di navigazione, dei nuovi controlli per la privacy e dell’app Qualcomm che prende il posto di Xiaomi FM Radio, ma ovviamente i cambiamenti sono molti di più.

Speriamo che questa sia la volta buona e che l’aggiornamento ad Android 10 di Xiaomi Mi A2 Lite proceda senza intoppi. Avete già ricevuto la notifica del nuovo update sul vostro smartphone? Avete aggiornato o state aspettando temendo un’altra “questione Mi A3“?

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A40

Anche Samsung non è rimasta con le mani in mano e ha rilasciato altri aggiornamenti software per due suoi smartphone: stiamo parlando di Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A40, che ricevono rispettivamente le patch di sicurezza di aprile 2020 e la correzione a un problema.

Il rollout del firmware A515FXXS3ATD2 per Samsung Galaxy A51 è partito in queste ore dall’emisfero occidentale e raggiungerà l’Europa e l’Italia nel giro di qualche giorno. L’update non sembra includere novità particolari al di fuori delle patch di aprile 2020.

Discorso diverso per Samsung Galaxy A40, che sta ricevendo in alcuni Paesi un nuovo aggiornamento correttivo: niente patch di sicurezza (sempre marzo 2020) e niente salto di versione (Android 10 è arrivato qualche settimana fa), ma solo un miglioramento alla stabilità di rilevamento della SIM. Questa distribuzione è stata avvistata nei Paesi Bassi, ma non sappiamo se riguarderà tutti i modelli e le regioni geografiche.

Per trovare nuovi aggiornamenti potete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

