Arrivano anche oggi, domenica 17 maggio, dei nuovi aggiornamenti software in ambito Android e sono tutti firmati HONOR. Ad aggiornarsi in queste ore sono infatti tre smartphone del brand cinese e più precisamente HONOR 10, HONOR 10 Lite e HONOR Play.

HONOR 10, HONOR 10 Lite, HONOR Play: novità degli aggiornamenti

Una decina di giorni fa vi avevamo riportato l’elenco degli aggiornamenti di Huawei e HONOR per il mese di maggio 2020 e gli update in rilascio in questo momento per HONOR 10, HONOR 10 Lite e HONOR Play sono accomunati proprio dalla presenza delle patch di sicurezza del mese corrente.

A questo proposito è giusto ricordare che le patch di sicurezza di Google per il mese di maggio 2020 risolvono 2 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) di livello critical, 22 di livello high e 2 di livello medium.

Entrando nei dettagli degli aggiornamenti per i tre smartphone HONOR citati, HONOR 10 sta ricevendo un pacchetto OTA da 234 MB con la versione EMUI 10.0.0.178 e la funzione VoWiFi (già ricevuta in precedenza dagli altri due), HONOR Play ne sta ricevendo uno da 228 MB con la versione EMUI 9.1.0.382, mentre HONOR 10 Lite – come si vede dallo screenshot riportato qui sotto – ne sta ricevendo uno da 98,19 MB con la EMUI 10.0.0.190.

Come aggiornare HONOR 10, HONOR 10 Lite e HONOR Play

Potete installare i nuovi aggiornamenti sui vostri HONOR 10, HONOR 10 Lite e HONOR Play dalle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Nel caso in cui non risultasse ancora disponibile, vi basterà attendere qualche giorno.

Avete già ricevuto questi nuovi aggiornamenti software? Fatecelo sapere nel box dei commenti.