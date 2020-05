Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 6, ROG Phone 2, ZenFone Max M2 e altri ancora

È oggi tempo di aggiornamenti in casa ASUS, un altro palese indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare sempre più i propri smartphone così da poter offrire a tutti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone a marchio ASUS sono stati aggiornati oggi e quali sono le relative novità introdotte dagli update.

ASUS ZenFone 6

L’aggiornamento per ZenFone 6, in fase di rilascio anche in Europa, porta con sé la versione firmware 17.1810.2005.153 M3.18.40.16_20200508, così ottenendo le patch di sicurezza Android di maggio 2020, le ultime rilasciate da Google. Il changelog completo dell’update menziona miglioramenti a livello di prestazioni generali: sono stati corretti alcuni bug che ne aumentano la velocità.

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone ha iniziato a ricevere – e in questo caso anche in Italia – un nuovo aggiornamento dal peso di circa 200 MB (versione firmware 16.0420.2003.24_M3.30.52.11_20200427) che va a migliorare le performance generali: alle nuove patch di sicurezza di maggio 2020 si aggiungono alcuni fix relativi all’utilizzo di auricolari con ingresso USB-C e ai lag nella visione dell’app Galleria tramite Miracast.

ASUS ROG Phone 2

ASUS ROG Phone 2 comincia ad aggiornarsi in Europa (Italia compresa) e riceve il nuovo firmware 17.0230.2004.60, che andrà a correggere – così sottolinea il changelog ufficiale – ad ottimizzare la connessione Wi-Fi, la riproduzione dei video, l’equalizzazione audio, reparto gaming e altri piccoli bug di sistema. Le patch di sicurezza restano, a quanto pare, ferme a quelle rilasciate da Google ad aprile 2020.

ASUS Zenfone Max M1, Zenfone Max M2 e Zenfone Live L2

L’aggiornamento per ASUS ZenFone Max M1, ZenFone Max M2 e Zenfone Live L2, in fase di rilascio anche in Italia, porta con sé le patch di sicurezza di Google di maggio 2020 nonché generici miglioramenti a livello di stabilità di sistema. In più, per Zenfone Max M2 (versione firmware 16.2018.2005.64) le novità comprendono anche una correzione per alcuni bug del comparto audio.