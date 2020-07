OnePlus ha rilasciato un nuovo piccolo aggiornamento per il suo launcher proprietario OnePlus Launcher, arrivato alla versione 4.6.4, che ora offre maggiori possibilità di personalizzazione della schermata Home.

Sono giorni caldi per il popolare produttore cinese: giusto questa mattina vi abbiamo parlato del nuovo update software dedicato agli attuali flagship OnePlus 8/8 Pro, ma l’attenzione è chiaramente tutta rivolta alla giornata di domani, quando, con un inedito evento AR, verrà finalmente presentato OnePlus Nord, affiancato verosimilmente anche dalle cuffie true wireless OnePlus Buds.

Con tanta carne al fuoco, la novità di cui parliamo adesso non è certamente di quelle sconvolgenti, tuttavia risulterà sicuramente gradita agli utenti che apprezzano poter personalizzare al meglio la schermata principale del proprio smartphone OnePlus.

OnePlus Launcher: le novità della versione 4.6.4

OnePlus Launcher, come detto, si aggiorna e passa alla versione 4.6.4 e aggiunge maggiori possibilità di personalizzazione.

In particolare – come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto –, mentre la versione precedente permetteva soltanto di modificare il numero delle colonne e le dimensioni delle icone, adesso ci sono più possibilità di scelta per la griglia delle icone: 3×5, 3×6, 4×5, 4×6, 5×5 e 5×6.

La possibilità di impostare icone più grandi o più piccole rimane e in più OnePlus Launcher ora permette anche di nascondere il nome delle icone.

Non si tratta di novità rivoluzionarie, insomma, niente che non si potesse già fare installando un launcher di terze parti, tuttavia è sicuramente un bene poter creare la propria Home ideale già con il launcher di sistema.

Come aggiornare OnePlus Launcher alla versione 4.6.4

La versione 4.6.4 di OnePlus Launcher è già disponibile al download sul Google Play Store. Se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento sul vostro device, potete scaricarlo comodamente usando il badge sottostante.