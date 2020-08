La capacità di tradurre direttamente nella tastiera e l’opzione per la dettatura non sono una novità per Gboard, ma le due feature non hanno mai funzionato insieme. Ora Google sta rilasciando un aggiornamento della sua app tastiera che permette di usare la dettatura vocale mentre l’interfaccia di traduzione è aperta.

Gboard ottiene trascrizione e traduzione in tempo reale

Ora è possibile usare la dettatura vocale in Gboard mentre l’interfaccia di traduzione è aperta toccando l’icona del microfono all’estrema destra della barra degli strumenti. Durante la dettatura le parole vengono trascritte nella loro lingua originale nella casella di traduzione nella parte superiore della tastiera, ma vengono tradotte nella seconda lingua all’interno dell’app in uso.

A parte una certa lentezza, tutte le combinazioni linguistiche supportate da Google Traduttore sembrano essere compatibili con questa funzionalità, come anche il rilevamento automatico della lingua e l’inserimento di punteggiatura.

Mentre la dettatura vocale regolare in Gboard può andare avanti all’infinito, la casella di Google Traduttore supporta solo 200 caratteri al massimo, che corrispondono a circa due o tre frasi di media lunghezza.

La traduzione in tempo reale funziona sia con l’interfaccia di dettatura vocale esistente di Gboard sia con la nuova interfaccia utente basata sul nuovo Google Assistant di cui abbiamo parlato ieri.

Nel complesso questa funzione è simile alla trascrizione in tempo reale di Google Traduttore, ma è accessibile direttamente tramite la tastiera, quindi in qualsiasi app senza la necessità di aprire Google Traduttore e copiare il testo risultante per incollarlo nell’app in uso.

Come aggiornare l’app tastiera Gboard

Le trascrizioni e le traduzioni in tempo reale sono attualmente il roll out per tutti gli utenti. Per verificare se la funzionalità ha raggiunto il vostro dispositivo Android potete aggiornare l’app Gboard tramite il badge che trovate a seguire, oppure potete scaricare e installare l’APK di Gboard 9.7 Beta disponibile qui.