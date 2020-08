Nokia Media Streamer è ufficiale: il nuovo TV box con sistema operativo Android è stato svelato ed è principalmente pensato per il mercato indiano, anche se non è ancora da escludere un arrivo successivo nel Vecchio Continente.

Ecco Nokia Media Streamer: Android 9 Pie, Google Assistant e Full-HD

Il mercato offre diverse soluzioni per rendere ancora più smart i nostri televisori, come ad esempio Amazon Fire TV Stick, Xiaomi Mi TV Stick o anche i vari box Android. Ora tra questi si aggiunge un nuovo prodotto, ossia Nokia Media Streamer, per il momento dedicato all’India.

Il nuovo TV box di Nokia è dotato di Android 9 Pie ed è in grado di eseguire lo streaming di contenuti fino alla risoluzione Full-HD (1920 x 1080 pixel) grazie alla connettività Wi-Fi dual band. Per svolgere il compito può sfruttare l’hardware a disposizione, composto da un processore quad-core, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Completano il quadro il supporto ai comandi vocali di Google Assistant e al Dolby Digital Audio.

Basta collegare Nokia Media Streamer alla TV tramite HDMI e connetterlo al Wi-Fi, e il gioco è fatto: anche la vostra “vecchia” televisione si trasformerà in una smart TV. Nokia Media Streamer sarà disponibile dal 28 agosto 2020 da Flipkart, in India, al prezzo consigliato di 3499 rupie, corrispondenti a poco meno di 40 euro. Incluso nella confezione anche il telecomando, che integra i pulsanti dedicati a Netflix e Zee5.

