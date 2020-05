Sono serviti solamente pochi giorni ai ragazzi del team Xiaomi.EU per sfornare la prima versione della propria ROM basata su MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia degli smartphone Xiaomi e Redmi presentata a inizio settimana in Cina.

Sono quasi 30 i modelli per cui è già disponibile la nuova ROM basata sulla versione 20.4.30 di MIUI 12 China Closed Beta. Ricordiamo che la principale caratteristica delle ROM Xiaomi.EU è quella di aggiungere il supporto multilingua alla ROM cinese, che offre solo cinese e inglese, oltre a una serie di modifiche che la rendono ancora più interessante.

Tra le funzioni più interessanti segnaliamo la modalità notturna e lo sblocco col volto per tutti i dispositivi, l’integrazione delle app e dei servizi Google, il supporto a un maggior numero di applicazioni per quanto riguarda la funzione AOD, rimozione dei contenuti destinati al mercato cinese e inutilizzabili a livello globale, maggiori funzioni per la fotocamera e molto altro.

Potete comunque trovare il changelog completo, insieme alla lista delle lingue supportate, visitando il thread ufficiale a questo indirizzo. Per l’installazione è necessario avere il bootloader sbloccato e aver installato una custom recovery, come TWRP oppure OrangeFox. Vediamo ora quali sono i modelli per i quali è già disponibile la nuova Xiaomi.EU basata su MIUI 12.

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro

Redmi K20/Xiaomi Mi 9T

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro/Premium Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8

Non vi resta dunque che visitare la pagina dedicata sul sito di Xiaomi.EU, scaricare la ROM per il vostro dispositivo e procedere all’installazione seguendo le istruzioni. Ricordate di effettuare un backup dei vostri dati in quanto dovrete cancellare quelli presenti nello smartphone prima di procedere all’installazione della nuova ROM.