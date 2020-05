WINDTRE, da quando ha fatto la propria comparsa ufficiale sul panorama italiano, si è data molto da fare per portare a tutti i suoi clienti un variegato ventaglio di offerte e di vantaggi: le novità sono state molte e tra queste c’è, oltre a nuove e “storiche” promozioni disponibili, l’estensione di WinDay, che da qualche settimana è disponibile anche per i clienti Tre.

L’offerta WinDay per il WinMartedì

Cos’è WinDay? E’ un programma di fedeltà gratuito che consente di ricevere regali, ottenere buoni sconto e partecipare a concorsi per vincere tanti premi. Ieri era martedì 6 maggio e, come ogni WinMartedì, è la giornata degli sconti in tutti i punti vendita: è stato aggiunto al catalogo lo smartphone Huawei P Smart Z, che si può acquistare direttamente online (con spedizione a domicilio gratuita) al prezzo di 189,90 euro, invece di 279,90 euro, andandosi ad aggiungere così a Redmi Note 8T disponibile al 159,90 euro.

Concorso Renegade per il WinMercoledì

Oggi la settimana WinDay è proseguita con un altro appuntamento – e non poteva essere altrimenti – del WinMercoledì, il concorso settimanale che, come per la scorsa settimana, anche oggi metterà in palio 1 premio Renegade, potendo così tentare di vincere un nuovo SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet di colorazione esterna Alpine White.

Per giocare basterà recarsi nella sezione dedicata dell’app WINDTRE e cliccare sul tasto “Gioca”, presente in “Concorso”, che resterà attiva solo durante le sessioni di gioco. Una volta effettuata correttamente la giocata, l’utente visualizzerà in breve un messaggio che indicherà la vincita o meno del premio in palio. Peccato che ci sia solo un tentativo di vincita…

Vi anticipiamo che domani, giovedì 8 maggio, sarà il turno del quiz a premi settimanale WinDay che, come abbiamo raccontato, mette in palio un montepremi condiviso di 3.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura, che verrà ripartito fra tutti i vincitori della sessione di gioco (ad esempio, in caso di 10 vincitori, ognuno avrebbe diritto a 300 euro).