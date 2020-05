I clienti WINDTRE iscritti al programma WinDay oggi, 3 maggio 2020, hanno la possibilità di partecipare al quiz della domenica che, per tutto questo mese, avrà un montepremi condiviso di 3.000 euro.

Gli utenti interessati a partecipare hanno la possibilità di farlo entro le ore 23:59 attraverso l’apposita sezione dedicata nell’applicazione ufficiale dell’operatore telefonico (può essere scaricata dal Google Play Store).

Il montepremi di 3.000 euro sarà ripartito in parti uguali tra tutti i vincitori e sarà erogato sotto forma di credito telefonico o sconto in fattura (per esempio, in caso di 10 vincitori, ciascuno avrebbe diritto a 300 euro mentre in caso di 20 vincitori a ciascuno toccherebbero 150 euro).

Come funziona il quiz a premi di WinDay

Il sistema scelto da WINDTRE per il suo quiz è molto semplice: l’utente ha la possibilità di scegliere l’argomento della prima domanda (tra quattro disponibili) ed ha 10 secondi per rispondere correttamente a 9 domande a risposta multipla.

I clienti con piano prepagato riceveranno il premio sotto forma di ricarica telefonica entro 2 mesi dalla richiesta mentre chi utilizza il sistema della fattura riceverà il premio come sconto visibile dalla prima fattura utile successiva alla vincita.

