WINDTRE ha lanciato una nuova campagna promozionale dedicata ad alcuni già clienti, che permette di aggiungere minuti illimitati o traffico Internet aggiuntivo alla propria offerta già attiva.

Al momento sono quattro le tipologie di pacchetti proposte: Minuti per Te, Giga per Te, Giga Flash e 100 Giga Max. Nelle versioni con rinnovo mensile non sono previsti costi di attivazione e solitamente l’utente ha solo 3 giorni per accettare la proposta, rispondendo al messaggio SMS con il quale viene contattato.

Le proposte della serie “Per Te” includono Minuti illimitati a 5 euro al mese, 3 GB a 4 euro al mese, 6 GB a 6 euro al mese, 10 GB a 7 euro al mese, 30 GB a 9,99 euro al mese e 60 GB a 14,99 euro al mese. Il tutto ovviamente in aggiunta al traffico dati e voce già presenti nella propria offerta.

I clienti che hanno esaurito, o stanno esaurendo, il proprio bundle dati, potrebbero invece ricevere da WINDTRE un SMS con offerte Giga Flash, valide per 30 giorni dall’attivazione e senza alcun rinnovo automatico. In particolare abbiamo 3GB a 2 euro, 4 GB a 3 euro, 5G a 4 euro, 10 GB a 5 euro e 20 GB a 10 euro. Non è possibile scegliere il pacchetto da acquistare, visto che sarà l’operatore a proporre quello più in linea con i consumi del cliente.

Infine ad alcuni clienti Tre che sono rimasti con WINDTRE vengono proposti altri pacchetti dati, con rinnovo mensile e senza costi di attivazione. In particolare abbiamo 8 GB a 3,99 euro al mese, 15 GB a 5,99 euro, 30 GB a 7,99 euro e 100 GB a 14,99 euro. Il rinnovo è automatico con addebito sul credito residuo o sull’eventuale metodo di pagamento utilizzato per l’offerta principale.

Chiudiamo infine con 100 Giga Max, anche in questo caso offerta ad personam, proposta a 9,99 euro una tantum. La proposta permette di avere 100 GB di traffico da utilizzare entro due mesi dall’attivazione. Al termine l’opzione si disattiverà automaticamente senza che l’utente debba effettuare alcuna operazione.