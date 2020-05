TIM sta proponendo ad alcuni clienti selezionati e ai clienti prepagati ex dipendenti del Gruppo Telecom Italia la possibilità di attivare un’offerta molto vantaggiosa chiamata TIM Valore.

Si tratta di un’offerta all inclusive che, dietro il pagamento di un canone di 9,99 euro al mese, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (incluse le chiamate in roaming verso numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea), SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 giga di traffico dati anche 5G (con velocità fino a 2 Gbps) e video streaming in qualità Ultra HD.

TIM Valore ha tutto ciò che serve

L’offerta include anche il servizio Giga First Class, che garantisce un utilizzo privilegiato della rete TIM (come avviene con TIM Advance e TIM xTe Unlimited Pro).

Gli ex dipendenti del gruppo Telecom Italia riceveranno nei giorni successivi alla chiusura del loro rapporto di lavoro un SMS che li informa del passaggio dell’utenza telefonica ad un profilo prepagato e dopo 5 giorni sarà loro possibile contattare il Servizio Clienti 119 o andare in un negozio dell’operatore per richiedere l’attivazione di TIM Valore.

