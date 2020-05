Mentre il mondo si prepara a un parziale ritorno alla normalità dopo l’emergenza COVID-19, TIM è pronta a rinnovare per il mese di maggio 2020 il proprio listino di offerte solo dati: da un lato, le offerte SuperGIGA a rinnovo mensile, dall’altro, le offerte Internet a rinnovo semestrale o annuale con la possibilità di avere fino a 200 GB di traffico dati.

TIM SuperGIGA 20/50 GB e TIM Internet 100/200 GB

Qualora non lo sapeste, TIM SuperGIGA è disponibile in due versioni: SuperGIGA 20 GB ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede ogni mese 20 GB di traffico internet in 4G; l’altra versione, SuperGIGA 50 GB, include invece 50 GB di traffico internet in 4G a un costo mensile di 13,99 euro. In entrambi i casi, è incluso anche l’uso dell’hotspot. Oltre a TIM SuperGIGA, ci sono però anche le offerte a rinnovo plurimensile, come Internet 100GB per 6 mesi che offre 100 GB di internet validi per 6 mesi al costo di 49,99 euro. Viceversa, Internet 200GB per 1 anno offre 200 GB di internet validi per 12 mesi al prezzo iniziale di 99,99 euro.

Quale che sia la promozione attivata, è previsto alcun contributo di attivazione, ma in caso di “apertura” di un nuova linea si pagherà anche il costo della SIM. Richiedendo l’attivazione in negozi TIM, è possibile scegliere qualsiasi metodo di pagamento, mentre online la scelta è limitata a un addebito sia su credito residuo che su contro corrente o carta di credito.

