Uno dei problemi maggiormente segnalati dai possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e Poco, quindi con interfaccia grafica MIUI 12, è un tentennamento particolare da parte delle notifiche che a volte non arrivano, altre volte arrivano in deciso ritardo. Questo è dovuto a una scelta eccessivamente aggressiva da parte dell’azienda nel contenere i consumi e quindi ridurre al minimo l’operabilità delle applicazioni in background, ovvero quando non sono aperte.

Fortunatamente ci sono però degli accorgimenti particolari che si può adottare per circostanziare questi problemi, ecco come fare.

Notifiche in ritardo su Xiaomi, Redmi e Poco

Il problema più noioso fra tutti è la ricezione di notifiche in ritardo su smartphone con MIUI 12, questo capita ad esempio anche con le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Per risolvere bisogna:

aprire il menu delle impostazioni impostazioni;

scorrere fino alla voce batteria;

una volta cliccata questa voce premere l’ingranaggio in alto a destra

adesso premere gestione per app;

e infine entrare in ogni singola app di cui vogliamo ricevere le notifiche nell’immediato e spostare la selezione su “Nessuna Restrizione”.

Attenzione però che ci sono anche alcune applicazioni che non vengono mostrate nel menu fin da subito, premete in alto a destra sul menu e poi “tutte le applicazioni” e fate la stessa cosa anche per queste, soprattutto Gmail e Google Duo se la utilizzate.

Come ricevere le notifiche anche a schermo spento su Xiaomi, Redmi e Poco

Un altro problema tipico è vedersi arrivare numerose notifiche solo alla ri-accensione dello smartphone, come se a schermo spento non ne ricevesse alcuna. Qui la soluzione purtroppo non è definitiva, bisognerà aspettare un fix da parte di Xiaomi con la MIUI 12.5, ma potete provare con queste 3 passaggi:

aprire il Menu delle Impostazioni;

scorrere ed entrare in batteria;

cliccare l’ingranaggio in alto a destra

e impostare su “mai” la voce “Disattiva dati quando smartphone è bloccato”;

a questo punto entriamo alla voce “Risparmio energetico” e togliamo la spunta a “non attivare lo schermo per le notifiche”;

infine torniamo indietro e rechiamoci di nuovo nelle Impostazioni, clicchiamo su “notifiche e centro di controllo”, quindi “barra di stato” e attiviamo la spunta su “mostra icone notifiche”.

Abbiamo finito, con questa guida Xiaomi abbiamo risolto, per lo meno parzialmente, i problemi che tipicamente si hanno con le notifiche su smartphone Xiaomi, Redmi e Poco in attesa di un possibile fix da parte dell’azienda con futuri aggiornamenti.