Nell’ultimo periodo abbiamo notato un trend significativo tra gli smartphone più cercati e confrontati sulle nostre schede tecniche: Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35, in varie combinazioni, vengono messi a confronto nel comparatore più di qualunque altro dispositivo Android. Ed è giusto che sia così, si tratta di tre smartphone molto simili per caratteristiche tecniche ed esperienza di utilizzo, con prezzi non molto diversi a causa di un rapido declino dello street price degli ultimi due arrivati, A35 e A55.

Abbiamo quindi pensato di realizzare un video con alcuni consigli pratici per scegliere tra questi tre prodotti, che mantengono alcune peculiarità interessanti che vanno sicuramente prese in considerazione per un’eventuale scelta

Samsung Galaxy A55 vs Galaxy A35 vs Galaxy A54

La situazione dei prezzi

Il posizionamento sul mercato di questi tre smartphone aveva inizialmente una logica ben precisa: A54 è arrivato ad inizio 2023 a 499 Euro di listino, poi gli è succeduto dopo 12 mesi Galaxy A55, nuovamente a 499 Euro di listino, mentre A35 è contemporaneo ad A55 ma fin dal debutto posizionato più in basso, a 399 Euro di listino.

Il problema però è che mentre il Galaxy A54 ha seguito una fisiologica discesa di prezzo nell’arco dei suoi 12 mesi di presenza sul mercato, per A55 e A35 c’è stato un repentino e importante calo di prezzo fin dalle prime settimane. Questo ha portato ad una situazione curiosa in cui i tre smartphone sono racchiusi in circa 100 Euro e spesso, complici offerte di vario tipo, i prezzi si sovrappongono, mandando un po’ in confusione il potenziale acquirente.

Come potete vedere nella pagina dei “migliori prezzi”, in questo momento Samsung Galaxy A54 si trova tra i 280 e i 350 Euro, Galaxy A55 tra i 320 e i 450 Euro, mentre Galaxy A35 tra i 250 e i 320 Euro.

Qualche consiglio sulla scelta

Come scegliere, dunque tra questi tre smartphone? A nostro avviso bisogna distinguere Galaxy A55 dagli altri due. È più costoso ma ha una qualità superiore su diversi comparti chiave come il display, i materiali e le prestazioni. L’esperienza di utilizzo non è molto diversa rispetto agli altri due ma può valere un investimento aggiuntivo di un centinaio di Euro.

Samsung Galaxy A54 e A35 invece sono più simili, ma riteniamo comunque A54 ancora una miglior scelta, principalmente per le dimensioni leggermente più compatte e per le capacità fotografiche superiori. Galaxy A35 rimane un ottimo prodotto ma, considerando la situazione prezzi dei suoi rivali in casa Samsung, ha senso acquistarlo solo in presenza di una offerta corposa, sicuramente sotto i 250 Euro.