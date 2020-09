Una delle funzionalità software da sempre più apprezzate sui Google Pixel sono gli sfondi live, animati, che rendono più dinamica e interessante la homescreen degli smartphone. Big G però è molto gelosa di questi sfondi e per questo pur rendendo disponibile sul Play Store un’applicazione di “Sfondi”, non ha incluso in questi i suoi wallpaper animati, rendendoli di fatto indisponibili al di fuori dei Pixel.

Come avere gli sfondi animati dei Pixel su qualsiasi smartphone

Grazie al lavoro di Pranav Pandey, Senior XDA Developer, sono però disponibili in un unico APK, pronto per essere installato su qualsiasi dispositivo Android. Grazie all’app Slice Viewer è inoltre possibile personalizzare alcuni degli sfondi, aggiungere oggetti e regolare i colori e la velocità delle animazioni.

Ovviamente come tutti gli sfondi animati, anche quelli estratti dai Google Pixel 4 aumentano il consumo della batteria, e dopo alcuni test abbiamo notato che influiscono all’incirca un 10% sul consumo giornaliero, ergo valutate con attenzione se usarli o meno.

In questo video vi spieghiamo come si installano, come funzionano e cosa è possibile fare.

Come detto nel video la procedura è molto semplice:

Installare l’applicazione Google Sfondi dal Play Store;

Installare l’apk linkato sotto che aggiunge gli sfondi animati all’pplicazione.

Ecco quindi i due link al download: