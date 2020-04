Sony Xperia L4 era stato presentato a metà febbraio e, dal primo sguardo, avevamo inteso che si trattava di uno smartphone di fascia media. In queste ore il colosso giapponese annuncia la disponibilità all’acquisto di Sony Xperia L4 al prezzo di 199 euro. Ma cosa offre il nuovo medio gamma di Sony?

Disponibile all’acquisto a 199 euro

Con un design che non vede la presenza di notch ma due cornici ottimizzate ma comunque piuttosto visibili, Sony Xperia L4 presenta un display LCD a risoluzione HD+ (1680 x 720 pixel) da 6,2 pollici con rapporto 21:9. La risoluzione del pannello non è una delle migliori, è vero, ma bisogna sempre prendere in considerazione il prezzo finale di listino.

Al suo interno è presente un modesto MediaTek Helio P22 con 3 GB di RAM, 64 GB di storage espandibile tramite microSD, una batteria da 3580 mAh e jack audio da 3,5 mm. La scocca posteriore in plastica è valorizzata da tre sensori così composti: lente principale da 13 MP con apertura f/2.0, lente secondaria grandangolare da 5 MP con angolo di visuale da 117° e apertura f/2.2 ed una lente da 2 MP con apertura f/2.4 per le foto ritratto.

Unica nota dolente la presenza di Android 9 Pie in un contesto dove sempre più smartphone di fascia media escono di fabbrica con l’ultima versione di Android disponibile.