Il documento finanziario supplementare di Sony relativo alle vendite mobile (e non solo), mostra una situazione profondamente critica per il colosso giapponese. In un contesto in cui il Coronavirus sta mettendo a dura prova il mercato mobile con cali di vendita previsti a doppia cifra, la prestazioni del reparto mobile di Sony non appaiono incoraggianti.

Appena 400 mila smartphone nel Q1 2020

Nel trimestre gennaio-marzo 2020 (Q1 2020) l’azienda ha venduto appena 400 mila smartphone Xperia, il che rappresenta un calo pari al 63,7% rispetto al valore raggiunto dallo stesso periodo del 2019 in cui l’azienda aveva venduto 1,1 milioni di smartphone. Durante il periodo fiscale Q2 2019 – Q1 2020 gli smartphone venduti sono stati pari a 3,2 milioni, di poco inferiori ai 3,5 milioni di unità previste dopo vari cambiamenti di stime.

La speranza è che la nuova gamma di smartphone in arrivo, come ad esempio Sony Xperia 10 II disponibile da poco, siano in grado di dare nuova linfa all’azienda giapponese. Mitsuya Kishida, Presidente di Sony Mobile, è convito che la strategia portata avanti da Sony ripagherà gli enormi sforzi fatti in questi ultimi anni.

Forse l’arrivo dei primi smartphone con connettività 5G permetterà a Sony di tornare a dire la sua in un settore in cui la qualità dei propri smartphone sembra non riuscire ad attirare l’attenzione degli utenti.