Sony Xperia 10 II dopo essere stato svelato a fine febbraio assieme ai fratelli Sony Xperia 1 II e Xperia Pro, era stato protagonista di un’altra news in cui avevamo avuto modo di scoprire in anticipo il probabile prezzo del terminale in Europa. Se, infatti, avevamo previsto un prezzo di listino di 370 euro, Sony in queste ore conferma la disponibilità di Sony Xperia 10 II al prezzo di 369 euro.

Sony Xperia 10 II è disponibile a 369 euro

Già la scheda tecnica ci aveva chiaramente indicato che Sony Xperia 10 II sarebbe stato il nuovo terminale di fascia media del colosso giapponese, ed infatti il prezzo di listino lo conferma. Sony Xperia 10 II presenta un display OLED da 6 pollici con tecnologia TRILUMINOS a risoluzione Full HD+ con rapporto di forma 21:9.

Il design non vede la presenza di notch o fotocamere punch-hole, ma bensì le care e vecchie cornici nere che abbracciano il display. Scelta un po’ discutibile da parte di Sony, soprattutto considerando il grande numero di smartphone di fascia media ormai muniti di display edge-to-edge.

Al di sotto della scocca è presente un processore Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB di RAM, 128 GB di storage interno e batteria da 3600 mAh. Il comparto fotografico è invece affidato ad un comparto triplo con sensore principale da 12 MP, sensore grandangolare da 8 MP e sensore telescopico da 8 MP.

Chi vorrà acquistare Sony Xperia 10 II tramite i classici store online dovrà attendere ancora qualche ora; tornate a visitare la pagina per scoprire dove acquistare il terminale Sony al miglior prezzo possibile.