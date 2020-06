Si avvicina a grandi passi il momento della presentazione di Samsung Galaxy Note 20, che come da tradizione sarà annunciato nel mese di agosto. Anche se mancano ancora conferme ufficiali da parte della compagnia sud coreana, il noto leaker @IceUniverse è convinto che l’evento, quasi sicuramente online, si terrà il 5 agosto. È comunque probabile che gli uffici nei vari Paesi organizzino dei piccoli eventi locali per i media, per poter riportare le prime impressioni a caldo.

A quanto pare il nuovo smartphone sarà in ricca compagnia ed è stata pubblicata la probabile lista dei partecipanti all’evento, davvero tanti e di altissimo livello. Se le informazioni dovessero essere confermate si tratterebbe di uno degli eventi più grandi di sempre per Samsung, con ben sette dispositivi sul palco.

Oltre a Samsung Galaxy Note 20 in due varianti, di cui sono trapelate nuove indiscrezioni relative alla velocità di ricarica della batteria, dovrebbero essere annunciati anche altri due smartphone, due tablet e uno smartwatch. Ecco la possibile lista completa:

Una lineup davvero strepitosa con due smartphone “tradizionali”, due pieghevoli, due tablet di fascia premium e un nuovo smartwatch. Vediamo ora le notizie riguardanti le batterie dei due smartphone e le rispettive velocità di ricarica.

Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe poter contare su una batteria da 4.300 mAh mentre il modello Plus (o Ultra) dovrebbe avere a disposizione una unità da 4.500 mAh. Per entrambi dovrebbe essere incluso in confezione un carica batteria da 25 watt, lo stesso già visto sulla serie Galaxy S20.

Per Samsung Galaxy Z Flip 5G invece dovrebbe essere incluso in caricabatterie da 15 watt, lo stesso del modello attualmente sul mercato. Ricordiamo comunque che in attesa di una conferma ufficiale da parte di Samsung le informazioni riportate vanno prese con il beneficio del dubbio.