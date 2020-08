L’applicazione Google Fotocamera rappresenta una delle migliori presenti sul panorama Android – non a caso, anche Google Pixel 4a è stata, sotto quest’aspetto, una bella sorpresa – e da tempo si è sviluppata attorno a essa una community di modding che sforna nuovi porting, in grado di sfruttare le potenzialità del software di BigG su smartphone non-Pixel. Oggi è il turno di OnePlus Nord, un vero flagship killer, per il quale sono già disponibili diverse versioni della GCam.

Come installare Google Fotocamera su OnePlus Nord

Per installare la Google Fotocamera su OnePlus Nord è necessario scaricare un file APK di una delle due migliori versioni (Arnova oppure Urnyx) compatibili con smartphone OnePlus. Questi i semplici passaggi che dovranno poi essere seguiti:

scaricare la GCam Arnova 7.4 Beta o, in alternativa, la GCam Urnyx 7.3 ;

o, in alternativa, la ; attivare l’opzione “Origini sconosciute” dalle impostazioni;

avviare l’installazione del file APK scaricato;

seguire le indicazioni mostrate a schermo.

Non possiamo non sottolineare che le versione disponibili della Google Fotocamera, benché siano totalmente funzionanti, tradotte in italiano e prive di bug, non supportano per il momento né il sensore ultra grandangolare né il sensore macro. Questi porting risultano eccezionali per scattare le foto – e questo soprattutto grazie al lavoro dell’HDR+ di Google – ma per la registrazione di video è ancora opportuno utilizzare la fotocamera stock, che garantisce delle performance migliori.

Leggi anche: Recensione di OnePlus Nord