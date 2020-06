OPPO e Amazon sempre più “vicine”: dopo l’arrivo sul popolare sito di e-commerce dello store ufficiale del produttore cinese, Amazon aderisce alla promozione che consente agli acquirenti di OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite di ottenere un paio di cuffie wireless in omaggio: andiamo a scoprire i dettagli.

OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite regalano le cuffie wireless

Siete intenzionati ad acquistare un nuovo smartphone e non disdegnate un paio di cuffie true wireless? Allora potreste prendere in considerazione l’offerta di OPPO, disponibile anche su Amazon.it: acquistando OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo o OPPO Find X2 Lite in versione italiana (link in fondo) entro il 30 giugno 2020 e registrandovi sul sito OPPO riceverete in regalo un paio di cuffie wireless.

Più precisamente, con OPPO Find X2 Pro (codice ASIN B088T1FT86, B088SSV238) e OPPO Find X2 Neo (codice ASIN B088TFBLHT, B088SZTLKW) avrete in omaggio le cuffie OPPO Enco Free, dal valore di 169 euro; con il meno costoso OPPO Find X2 Lite (codice ASIN B088SXD696, B088TDWKZ8) avrete diritto a ricevere le cuffie OPPO W31, dal prezzo di listino di 99 euro.

Come ricevere le cuffie in regalo con la gamma OPPO Find X2

Ecco tutti i passaggi da seguire per ottenere le cuffie true wireless in regalo, riferiti in particolare ad Amazon:

acquistate OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Neo o OPPO Find X2 Lite su Amazon entro il 30 giugno 2020;

una volta ricevuta la mail di conferma spedizione, richiedete la fattura/prova di acquisto come indicato qui;

dopo aver registrato un account sul sito OPPO (oppopromo.it) dovrete caricare la fattura/prova di acquisto, indicare IMEI del prodotto, importo, ora e data di acquisto, confermando l’accettazione del regolamento;

riceverete una e-mail di conferma, ed entro 3 mesi riceverete l’omaggio direttamente a casa vostra.

Amazon precisa che l’offerta risulta valida solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon.it e non vale sui prodotti Warehouse Deals, e che è presente un limite di 5 riscatti per consumatore. Se siete interessati all’acquisto potete seguire i link qui in basso, se invece volete solo saperne di più non vi resta che recarvi qui.

