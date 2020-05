OPPO lancia una nuova promozione legata alla serie OPPO Find X2 che permette di ricevere in omaggio le nuove cuffie true wireless appena presentate in Italia e un altoparlante Bluetooth. A seguire tutti i dettagli da sapere.

Come funziona la promozione per la serie OPPO Find X2

La promozione in questione è dedicata a chiunque acquisti OPPO Find X2 Pro,OPPO Find X2 NeoeOPPO Find X2 Lite, smartphone presentati dal produttore cinese nei primi mesi del 2020. Ecco, ora c’è un motivo in più per comprarli, perché in omaggio ci sono le cuffie true wireless citate nelle premesse e OPPO Bluetooth Speaker.

Nel dettaglio, acquistando OPPO Find X2 Pro e Find X2 Neo si ha diritto all’altoparlante e alle cuffie OPPO Enco Free. Scegliendo invece il più economico OPPO Find X2 Lite, ci sono in regalo le cuffie OPPO Enco W31.

Per approfittare di questa offerta è necessario acquistare uno dei prodotti promozionati fino al 30 giugno 2020 nei punti vendita autorizzati, registrarsi sulla pagina dedicata entro il 10 luglio seguente caricando la prova d’acquisto, e attendere che OPPO invii il regalo che spetta direttamente a casa. Tutto qua.

