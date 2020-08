State meditando di cambiare smartphone? Euronics ha pensato a voi con il suo nuovo volantino Speciale Telefonia, ricco di offerte sui dispositivi del robottino che spaziano tra tutte le fasce di prezzo: difficile non riuscire a trovare quello che fa per voi, ma il prezzo sarà quello giusto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Offerte smartphone Android Euronics

Il nuovo volantino Euronics Speciale Telefonia è valido fino al 3 settembre 2020 nei punti vendita aderenti e nello shop online: comprende tantissimi modelli di smartphone Android in offerta, dai top di gamma come Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 Pro ai migliori “best buy” Redmi. Se state cercando un nuovo smartphone dovreste dare uno sguardo agli sconti qui sotto, potreste riuscire a trovare ciò che fa per voi.

Ecco dunque le offerte Euronics del volantino Speciale Telefonia:

In aggiunta troviamo le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds+ a 129 euro, Huawei FreeBuds 3 a 119 euro e Huawei FreeBuds 3i a 89 euro.

