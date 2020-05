Un altro weekend si avvicina, ma sugli store online non tardano ad arrivare tante buone offerte online che riguardano il panorama Android. Sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a calare in questi ultimi giorni oppure si è andato finalmente stabilizzando: Xiaomi Mi 9T, Huawei Mate 30 Pro, Motorola Moto G8 Plus, Samsung Galaxy S10 e Galaxy S20 Plus.

Migliori offerte su smartphone Android

L’offerta più interessante di oggi ha per protagonista Huawei Mate 30 Pro, adesso disponibile su Tiger Shop a 649 euro, con un prezzo sceso definitivamente sotto la “fatidica” soglia dei 699 euro. Certo che si tratta di un dispositivo che è stato sì presentato più di un anno fa, ma rappresenta ancora oggi – NdR, vi ricordiamo che il prezzo di listino è di 1.099 euro – una scelta più che valida: è un prodotto bello, completo e capace di dare filo da torcere anche a smartphone più recenti, come l’altro top di famiglia, Huawei P40 Pro.

Sembrano tuttavia essersi stabilizzati i prezzi online di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S20 Plus, tra i protagonisti indiscussi del panorama Android, che ora sono proposti online rispettivamente a 494 euro e a 820 euro. Per nulla male sono le offerte che stanno riguardando Motorola Moto G8 Plus e Xiaomi Mi 9T, due valide alternative – seppur per motivi ben differenti – nella fascia media.

