TIM sta tentando alcuni già clienti, selezionati dal proprio reparto commerciale, proponendo una delle offerte personalizzate della gamma xTE. Nel frattempo Vodafone ha reso noti i dettagli relativi a Vodafone RED, che da 29 giugno ha sostituito Vodafone Red Unlimited Smart.

TIM xTE personalizzate

In questi giorni TIM sta contattando tramite SMS alcuni già clienti proponendo il cambio di tariffa. Sono diverse le offerte della famiglia xTE che vengono proposte, tutte caratterizzate da minuti illimitati e un quantitativo variabile di traffico Internet.

La più interessante delle offerte proposte è indubbiamente TIM xTE 50 L, che al costo di 9,99 euro al mese offre minuti illimitati e 50 GB di traffico Internet (5GB in Europa). Attivando la funzione di Ricarica Automatica, con addebito su un metodo di pagamento, è possibile raddoppiare il traffico a disposizione, arrivando quindi a 100 GB.

Meno Interessanti le altre proposte, come TIM xTE 10 M, che a 7,99 euro garantisce chiamate illimitate e 10 GB di traffico Internet, che raddoppiano con pagamento automatico, o TIM xTE 30 X con minuti illimitati e 30 GB di Internet a 14,99 euro al mese (60 GB con ricarica automatica) o TIM xTE 15 L che offre minuti illimitati e 150 GB (30 con ricarica automatica) a 9,99 euro al mese.

Le offerte possono essere attivate tramite l’app MyTIM, nei negozi TIM, sul sito web dell’operatore, tramite il 40916 o il servizio 190.

Dettagli su Vodafone RED

Da qualche settimana è possibile attivare Vodafone RED, offerta che al prezzo di 18,99 euro offre chiamate illimitate in Italia ed Europa, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet in 5G, con ricarica automatica. L’offerta include inoltre traffico illimitato per chat, musica, social e navigazione.

Vediamo quali sono le app che possono essere utilizzate senza andare a intaccare il bundle da 40 GB incluso nel prezzo, ricordando che la lista è costantemente aggiornata e potrebbe subire variazioni.

Per quanto riguarda le app di chat possono essere utilizzate senza limiti WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hangouts, Wechat, Call+, Message+, iMessage, Imo e Discord. Stesso discorso, per quanto riguarda le mappe, per Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Google Maps, Maps app, TomTom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be-on-road), Probus, Via Michelin, yandex-maps e per i siti ufficiali di HERE WeGo, Yahoo! Maps, Waze, Tutto Città, Bing Maps, Wikimapia, Via Michelin, Mapillary, Yandex.Maps e MapQuest.

Tra i social utilizzabili senza limiti troviamo Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Pinterest, happn, Tinder e ASKfm mentre la musica senza limiti può essere ascoltata da Apple Music, Tidal, Spotify, Deezer Music, iTunes, Radio Deejay, RTL 102.5, Radio 105, Radio Italia, RDS, R101 e SoundCloud.

In ogni caso per poter utilizzare le app è necessario avere traffico Internet disponibile, anche se non verrà utilizzato. Vodafone Red prevede un costo di attivazione di 5 euro se verranno effettuate e utilizzate ricariche per almeno 269 euro, in caso contrario verranno addebitati ulteriori 26 euro. Per i già clienti invece il costo per il cambio offerta è di 22,50 euro.