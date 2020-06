Vista la chiusura definitiva di Google Play Music, circa un mese fa YouTube ha iniziato ad implementare uno strumento di trasferimento che permette agli utenti di passare dal servizio di Google a YouTube Music sincronizzando nel processo la libreria, i consigli, le playlist, le preferenze del singolo account e altro ancora.

Una funzione senz’altro comoda e utile per migrare verso l’applicazione di YouTube minimizzando lo stress, ma non esente da alcune problematiche.

In particolare, molti utenti stanno riscontrando un glitch che, una volta effettuato il trasferimento dei dati, sembrerebbe causare la scomparsa del pannello laterale di YouTube, sia su desktop che su dispositivo mobile.

YouTube Music: come risolvere il glitch

Non è la prima volta che una problematica simile si presenta su YouTube, ma le soluzioni suggerite dalla piattaforma in passato, come svuotare la cache del browser o disinstallare momentaneamente l’app, sembrano non essere più efficaci in questo caso specifico.

Dato che una risposta ufficiale da YouTube sta tardando ad arrivare, alcuni utenti si sono ingegnati per risolvere il problema. Una soluzione temporanea sarebbe quella di disconnettersi e riconnettersi, procedura che però non risolve completamente il problema tecnico.

Una soluzione permanente, sebbene abbastanza scomoda da attuare, pare essere quella di rimuovere tutti i file multimediali caricati su YouTube Music e, contemporaneamente, togliere le iscrizioni alle pagine dei vari artisti. In questo modo il menù laterale verrebbe completamente ripristinato.

