Come YouTube, ora anche YouTube Music ha un pulsante “Collabora”, una funzionalità che rende più social l’app per lo streaming musicale di Google consentendo ad altri utenti di aggiungere contenuti alla propria playlist inviando loro un link.

Aprendo una playlist nell’ultima versione 3.69 dell’app YouTube Music per Android e dopo aver toccato l’icona della matita per modificarla appare una nuova opzione “Collabora” accanto al menu “Privacy”.

L’opzione “Collabora” per le playlist di YouTube Music non è ancora attiva

Indipendentemente da quale impostazione di privacy è selezionata (Pubblica, Non in elenco o Privata) lanciando la nuova opzione appare un messaggio “Navigazione non disponibile” nella parte inferiore dello schermo, il che significa che la funzionalità non è ancora attiva.

Questa opzione per le playlist è disponibile da molto tempo in YouTube e l’integrazione diretta nelle app mobili di YouTube Music sarebbe quantomeno auspicabile.

La funzionalità per collaborare alle playlist arriva dopo che nelle ultime settimane sono state annunciate nuove funzionalità che fanno parte della transizione da Google Play Music, come le etichette per audiolibri e spettacoli, le notifiche di update delle playlist, la possibilità di scaricare gli album prima della loro uscita e altro.