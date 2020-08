Come vi avevamo già accennato, il prossimo 11 agosto ci sarà un evento molto importante per Xiaomi. Quest’anno non solo cade il decimo anniversario della fondazione del colosso cinese, ma in quella stessa data dovrebbe vedere la luce lo smartphone Xiaomi più potente mai presentato finora. Sono ormai diverse settimane che parliamo di un probabile nuovo terminale Android inserito all’interno della gamma Xiaomi Mi 10, di cui diverse volte si è fatto riferimento ad esso come Xiaomi Mi 10 Pro Plus oppure come “Super Large Cup“.

Smartphone premium con specifiche top

In queste ore scopriamo che il terminale verrà molto probabilmente presentato come Xiaomi Mi 10 Ultra per il mercato internazionale, e come Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition in Cina. La scelta di questa duplice nomenclatura, come dichiarato da Lei Jun, dipende dalla differente traduzione che avrebbero alcuni termini cinesi per il mercato internazionale.

Secondo alcuni leak pubblicati su Weibo, pare che questa particolare variante di Xiaomi Mi 10 dovrebbe fare affidamento a materiali di altissimo livello. È probabile che il terminale potrebbe arrivare in due varianti, una in ceramica e una con cover posteriore trasparante. La prima dovrebbe essere proposta nella variante 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage, mentre la seconda con 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Come processore dovremmo aspettarci la presenza di Qualcomm Snapdragon 865 o Qualcomm Snapdragon 865+, con Xiaomi impegnata assieme all’azienda statunitense nel personalizzare la GPU e renderla estremamente prestante.

Una immagine leak della cover di Xiaomi Mi 10 Ultra svelerebbe un modulo fotografico posteriore imponente e, secondo alcuni rumor, dovrebbe montare una lente periscopica con zoom digitale 100/120x. Frontalmente sarebbe atteso un pannello AMOLED a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55 W.

Infine, per quanto concerne la disponibilità ed il prezzo, Lei Jun indica che la compagnia può fare affidamento ad uno stock piuttosto nutrito e che il prezzo dovrebbe essere in linea con gli altri smartphone premium.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro