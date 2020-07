Se siete patiti dei punteggi raggiunti dai componenti hardware installati sugli smartphone Android, quello probabilmente raggiunto di Xiaomi Mi 10 Pro Plus ha del sensazionale. Infatti, in base a quanto registrato da uno smartphone Xiaomi munito dell’applicazione AnTuTu Benchmark, pare che questo terminale abbia raggiunto un nuovo record con il punteggio di 687.422.

Nuovo record e specifiche al top

Il terminale responsabile di questo primato è indicato come Xiaomi M2007J1SC, ormai da diverso tempo additato come un nuovo prodotto appartenente alla serie Xiaomi Mi 10. Internamente etichettato come “Super Large Cup”, il benchmark in questione dovrebbe appartenere proprio a Xiaomi Mi 10 Pro Plus, il cui processore sarebbe Qualcomm Snapdragon 865.

Lo smartphone Android gravita ormai da diversi mesi in rete, ma ancora in forma di rumor e leak. Questi indicano che il terminale dovrebbe essere presentato entro la prima metà di agosto, ma non ci sono ancora conferme da questo punto di vista.

Un vecchio post di Lei Jun, CEO di Xiaomi, su Weibo stuzzicava la curiosità degli utenti con alcune caratteristiche presenti in un nuovo smartphone di fascia alta, fra cui:

speaker stereo;

display ad alto refresh;

modulo NFC;

sensore per le impronte digitali sotto il display;

jack audio da 3,5 mm;

porta IR;

supporto a zoom 30x o superiore;

batteria da 4500 mAh;

caricabatterie wireless;

motore di vibrazione di alto livello.

Queste dovrebbero essere alcune delle specifiche di Xiaomi Mi 10 Pro Plus, il cui display AMOLED disporrebbe di un refresh rate a 120 Hz.