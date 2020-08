Domani, 11 agosto, si terrà un importante evento di Xiaomi in cui l’azienda dovrebbe presentare una lunga scia di nuovi prodotti per festeggiare il decimo anniversario dalla fondazione dell’azienda. Secondo gli ultimi rumor circa l’evento, pare che la compagnia cinese dovrebbe presentare un nuovo smartphone della famiglia Xiaomi Mi 10, ovvero Xiaomi Mi 10 Ultra (o Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition in Cina).

Alcune delle più importanti caratteristiche di questo smartphone le abbiamo già viste qualche ora fa in seguito a queste immagini leak, ma in queste ore quello che sembrerebbe essere un poster ufficioso ci svela altre due importante feature di Xiaomi Mi 10 Ultra. Il poster fa chiaro riferimento alla presenza del supporto alla ricarica rapida a 120 W e al refresh rate a 120 Hz del display.

Queste feature, assieme alla lente periscopica con zoom da 120x, dovrebbero sottolineare la vera natura premium dello smartphone, di cui ormai non ci resta che attendere qualche ore per scoprirne il design e le specifiche tecniche complete.

Sebbene i sistemi di accesso con sblocco del volto siano spesso indicati come i più sicuri sul mercato, la stragrande maggioranza degli smartphone commercializzati presenta un sensore per le impronte digitali. Essi non solo garantiscono tempi di sblocco estremamente rapidi e anche al buio, ma possono anche essere integrati all’interno del display (OLED per il momento ma ben presto anche su pannelli LCD).

A Redditor found a hidden activity on a Xiaomi phone that lets you see the raw feed from Goodix's optical under-display fingerprint scanner.https://t.co/RKpjDTdgzG

OEMs really shouldn't be leaving these debug apps in production builds… pic.twitter.com/fnEpvPZtol

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2020