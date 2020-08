Mancano ormai pochi giorni all’11 agosto 2020, data di un evento molto significativo per Xiaomi, che in quell’occasione celebrerà il proprio decimo anniversario e svelerà al mondo il proprio smartphone migliore di sempre, che dovrebbe chiamarsi Xiaomi Mi 10 Ultra (Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, in Cina).

L’evento in questione comprenderà un intervento del co-fondatore Lei Jun, che verosimilmente ripercorrerà le tappe più importanti di questo primo decennio di successi di Xiaomi, ma il vulcanico produttore cinese non perderà l’occasione per inserire nella propria line-up un paio di nuovi smartphone. Accanto al menzionato Xiaomi Mi 10 Ultra, infatti, dovrebbe esserci anche un fantomatico Redmi K30 Ultra.

Xiaomi Mi 10 Ultra ci mostra il suo zoom 120x, ma c’è di più

Tornando alla portata principale, Xiaomi Mi 10 Ultra, a pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, si è mostrato nelle prime immagini render e c’è persino di più: le ultime indiscrezioni, provenienti dal solitamente affidabile tipster Ross Young di DSCC, suggeriscono che Xiaomi potrebbe strabiliare il mondo, portando sul mercato il primo smartphone con fotocamera frontale integrata sotto al display.

A dirla tutta, secondo Ross Young potrebbe trattarsi di un prodotto demo, disponibile in quantità particolarmente limitate. Resta da interpretare correttamente queste parole: ci saranno due modelli, uno con fotocamera frontale classica e uno con la stessa integrata in-display, oppure uno soltanto? Solo Xiaomi potrà dircelo con certezza.

Messo da parte questo discorso, Xiaomi Mi 10 Ultra – che dovrebbe essere proposto nei tagli di memoria 8-256 GB e 12-512 GB – si è finalmente mostrato e insieme a lui c’è anche una prima immagine della sua peculiare cover ufficiale.

Le immagini sono quelle che vedete a fine articolo. La cover si segnala per il generoso ritaglio che dovrà accogliere le fotocamere posteriori dello smartphone e davanti lascia visibile una porzione di display per la visualizzazione di informazioni essenziali, come ora, data e batteria residua.

Sono certamente più interessanti i render dello smartphone: Xiaomi Mi 10 Ultra si segnala per la presenza di quattro fotocamere posteriori e la prima dall’alto, con ottica a periscopio, reca un numero sbalorditivo: 120x di zoom (la cui qualità effettiva andrà ovviamente messa alla prova sul campo).

Le immagini sono intriganti anche per un altro motivo: accanto alla variante “classica” dello smartphone, è visibile anche la sempre affascinante versione con cover posteriore semitrasparente e componentistica in bella vista. E se fosse proprio questa variante, già dotata di questo tocco di esclusività, a disporre della fotocamera anteriore integrata sotto al display? Non ci resta che incrociare le dita e aspettare buone nuove da Xiaomi.

