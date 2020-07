Da lunedì 13 luglio WINDTRE darà il via ai Samsung Days e ciò significa che i clienti di questo operatore telefonico potranno acquistare alcuni degli smartphone del colosso coreano con uno sconto sul prezzo di listino.

La promozione sarà disponibile fino al 26 luglio 2020 (salvo eventuali proroghe) nei punti vendita dell’operatore telefonico che aderiscono a tale iniziativa e sul suo sito Web e prevederà l’acquisto in un’unica soluzione degli smartphone di Samsung.

Gli smartphone di Samsung in promozione con WINDTRE

In particolare i modelli protagonisti di tale iniziativa sono questi quattro della serie Galaxy A:

Samsung Galaxy A20e a 129,90 euro (invece di 189,90 euro, con uno sconto di 60 euro)

Samsung Galaxy A21s a 169,90 euro (invece di 209,90 euro, con uno sconto di 40 euro)

Samsung Galaxy A41 a 249,90 euro (invece di 299,90 euro, con uno sconto di 50 euro)

Samsung Galaxy A51 a 289,90 euro (invece di 379,90 euro, con uno sconto di 90 euro)

Tale iniziativa di WINDTRE sarà disponibile soltanto per i già clienti di questo operatore telefonico (anche per chi proviene da Wind ma non per gli ex di Tre). Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

